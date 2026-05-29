09:29, 29 мая 2026

Раскрыты неочевидные причины запора

Гастроэнтеролог Макэби: Недостаток сна может вызывать запор
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom  

Запор не всегда можно объяснить недостатком воды и клетчатки в рационе. Неочевидные причины назвали врачи-гастроэнтерологи Стефани А. Макэби и Джереми Полман в беседе с HuffPost.

По словам специалистов, помимо клетчатки и воды, на работу кишечника могут влиять лекарственные препараты, образ жизни и недостаток сна. «Толстая кишка работает в соответствии с 24-часовым циркадным ритмом. Как правило, она активнее утром и замедляется ночью. Недостаток сна может нарушить этот цикл и повысить вероятность запора», — пояснила Макэби.

Полман указал, что запор также может вызвать прием антигистаминных препаратов, добавок кальция или железа. Еще одной возможной причиной он назвал повышенную тревожность, которая влияет на ось кишечник — мозг и может менять привычную работу кишечника. Кроме того, по его словам, к загустению кала может приводить привычка долго терпеть позывы в туалет.

Для профилактики специалисты посоветовали пить больше воды, употреблять достаточное количество клетчатки и уделять внимание физической активности. Врачи рекомендуют спать не менее семи часов в сутки и не игнорировать регулярные проблемы с кишечником.

Ранее гастроэнтеролог Джозеф Салхаб посоветовал обратиться к врачу, если появляется запор, который чередуется с диареей. По его словам, иногда этот симптом является признаком роста опухоли в кишечнике.

