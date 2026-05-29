Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

15:20, 29 мая 2026

Politico: Новое правительство Латвии пообещало решить кризис БПЛА
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Новое правительство Латвии пообещало решить насущную проблему с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которая поспособствовала отставке предыдущего кабинета. Об этом сообщает министр иностранных дел республики Байба Браже в интервью Politico.

«Все стороны согласились с тем, что укрепление нашей противовоздушной обороны и потенциала противодействия беспилотникам является первоочередной задачей», — отметила она.

Предыдущее правительство ушло в отставку две недели назад на фоне политического кризиса, вызванного попаданием дронов на территорию прибалтийской республики.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. Глава Минобороны страны Андрис Спрудс заявил, что дрон мог принадлежать Украине. Инцидент выявил слабые места в системе ПВО страны и недостатки в оповещении населения. 10 мая он подал в отставку. Это спровоцировало кризис в правящей коалиции парламента Латвии.

