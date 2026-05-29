11:04, 29 мая 2026Спорт

Оценены шансы Сафонова стать лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского вратаря парижского ПСЖ Матвея Сафонова стать лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 7,50. Шансы забрать приз выше у одноклубников россиянина — Усмана Дембеле (5,50) и Хвичи Кварацхелии (5,50).

Букмекеры также принимают ставки на то, что Сафонов сможет сохранить свои ворота сухими. Коэффициент на это событие составляет 2,85.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште, игра начнется в 19:00 по Москве. ПСЖ может выиграть титул во второй раз подряд.

