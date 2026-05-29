06:09, 29 мая 2026

Девственник отказался заниматься сексом со своей девушкой по неожиданной причине

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GNT STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Aromatic-West-9727 пожаловалась на отсутствие секса в отношениях с бойфрендом. По словам 24-летней девушки, пара не практиковала его ни разу за 2,5 года.

«В самом начале наших отношений он проявлял инициативу, потому что это его первые отношения и вообще все для него впервые. Но мне это показалось поспешным и я отвергла его. Потом он перенес операцию из-за спортивной травмы, что практически на несколько месяцев исключило любую физическую близость», — объяснила девушка.

После этого молодой человек увлекся католицизмом. Возлюбленная поначалу поддержала его, однако теперь ей кажется, что парень «бездумно поглощает информацию, вместо того чтобы искренне пытаться ее понять».

«Теперь он твердит о том, что сексом можно заниматься только в браке, осуждает представителей других конфессий, видит греховное повсюду и вообще пытается потреблять как можно больше информации о католицизме, чтобы поскорее креститься, что кажется неправильным, учитывая, что принятие веры — это процесс длиною в жизнь, и к нему следует относиться соответствующим образом», — написала автор.

Она добавила, что не готова ждать интимной близости еще три-четыре года, потому что ей «трудно сдерживаться» и ее при этом «слишком сильно тянет» к ее избраннику.

Ранее опытные в сексе мужчины дали советы девственникам. Один из них порекомендовал убедиться, что женщина достигла оргазма.

