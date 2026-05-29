10:05, 29 мая 2026

Песков поставил точку в вопросе присутствия ЕС на переговорах по Украине

Виктория Кондратьева

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) является стороной конфликта, поставляя Украине оружие, поэтому представители объединения не могут быть посредниками в возможных переговорах по урегулированию кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины, не забывайте, что европейское оружие непосредственно бьет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также назвал «самой большой глупостью» европейцев их отказ говорить с Россией. Он подчеркнул, что решать проблемы при отсутствии диалога невозможно.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не должен поддаваться на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.

При этом она отметила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку она на стороне Киева.

