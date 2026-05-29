13:28, 29 мая 2026МирЭксклюзив

Последствия отказа Мадьяра поставлять оружие на Украину оценили

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Отказ Будапешта от поставок оружия Киеву никак не отразится на Украине, заявил политолог Александр Дудчак. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Ранее Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять оружие и боевую технику на Украину.

«Такая позиция нового премьера — это пока позиция на словах. Посмотрим, что он будет делать на практике в будущем, потому что, в отличие от [бывшего премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, он подписал те документы, по которым Венгрии будет предоставляться положенное финансирование из европейского бюджета. Если он не будет выполнять требования Евросоюза, то финансирования не будет», — сказал Дудчак.

Политолог подчеркнул, что Мадьяр настроен на более тесное сотрудничество с наднациональными органами Европейского союза.

«В целом, посмотрим, чем это все закончится. Хотя приятно, наверное, слышать такие слова, но обольщаться стоит», — добавил Дудчак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва положительно оценивает решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от поставок вооружения на Украину. Он также подчеркнул, что если бы все страны Запада последовали этому примеру, то конфликт на Украине был бы урегулирован быстрее.

