Проект «Ленты.ру» получил премию ИРИ за расследование «Попавшие в сети»

В Москве состоялась церемония награждения пятой Национальной премии интернет-контента. В номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» победил проект «Попавшие в сети» «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co). Лауреата объявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, дополнительно отметив глубину и силу проекта. Награду вручила главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Некрасова.

Как рассказали авторы расследования, проект состоит из трех частей: о вербовщиках в интернете, о том, как мошенники охотятся на подростков, и о телефонных аферистах. Также в него вошли обучающие ролики, где рассказывается о схемах обмана и даются советы, как защитить себя и близких. Члены жюри отметили, что благодаря этому проекту аудитория получила правдивую информацию об угрозе, которая касается не только денег, но и жизни, свободы и безопасности людей.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер подчеркнул, что присуждение Премии ИРИ — заслуга всей команды «Ленты.ру», которая создала не просто журналистский материал, а мультиплатформенный инструмент. Проект, сказал топ-менеджер медиахолдинга, показывает, что угроза в цифровом мире давно вышла за рамки кражи денег: она бьет по свободе, безопасности и будущему людей.

«"Попавшие в сети" — это масштабная социальная миссия. Наша задача — не просто информировать, а вооружать аудиторию знаниями для защиты себя и близких. Отдельно отмечу постоянную работу ИРИ не только в деле восстановления исторической памяти, но и просвещения людей по социально значимым ситуациям, которые реально влияют на их жизнь и безопасность. Благодарен жюри и особенно продюсерам ИРИ эти люди настолько вовлечены в свою работу, что никогда в жизни не позволят тебе сделать плохой контент», — заявил Андрей Цыпер.

Национальная премия интернет-контента — главная индустриальная премия России, учрежденная Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных онлайн-проектов и их авторов.

