Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 29 мая 2026Россия

Проект «Ленты.ру» получил премию ИРИ

Проект «Ленты.ру» получил премию ИРИ за расследование «Попавшие в сети»
Константин Паршин (Редактор)

Фото: предоставлено пресс-службой Rambler&Co

В Москве состоялась церемония награждения пятой Национальной премии интернет-контента. В номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» победил проект «Попавшие в сети» «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co). Лауреата объявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, дополнительно отметив глубину и силу проекта. Награду вручила главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Некрасова.

Как рассказали авторы расследования, проект состоит из трех частей: о вербовщиках в интернете, о том, как мошенники охотятся на подростков, и о телефонных аферистах. Также в него вошли обучающие ролики, где рассказывается о схемах обмана и даются советы, как защитить себя и близких. Члены жюри отметили, что благодаря этому проекту аудитория получила правдивую информацию об угрозе, которая касается не только денег, но и жизни, свободы и безопасности людей.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер подчеркнул, что присуждение Премии ИРИ — заслуга всей команды «Ленты.ру», которая создала не просто журналистский материал, а мультиплатформенный инструмент. Проект, сказал топ-менеджер медиахолдинга, показывает, что угроза в цифровом мире давно вышла за рамки кражи денег: она бьет по свободе, безопасности и будущему людей.

«"Попавшие в сети" — это масштабная социальная миссия. Наша задача — не просто информировать, а вооружать аудиторию знаниями для защиты себя и близких. Отдельно отмечу постоянную работу ИРИ не только в деле восстановления исторической памяти, но и просвещения людей по социально значимым ситуациям, которые реально влияют на их жизнь и безопасность. Благодарен жюри и особенно продюсерам ИРИ эти люди настолько вовлечены в свою работу, что никогда в жизни не позволят тебе сделать плохой контент», — заявил Андрей Цыпер.

Национальная премия интернет-контента — главная индустриальная премия России, учрежденная Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных онлайн-проектов и их авторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Армия России нанесла удары по Харьковской области

    В Москве 61-летняя женщина убила мужа

    В Кремле допустили движение Армении к ЕС с одним условием

    Важный партнер России стал активно закупать нефть в Африке и на Ближнем Востоке

    Сообщившего об уходе на СВО героя известных мемов заподозрили в обмане

    Партнеры России одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года

    Траты властей Японии на спасение курса иены оказались рекордными

    Град обрушился на Москву и попал на видео

    Медведев заявил о ежедневном применении европейского оружия против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok