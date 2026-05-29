11:47, 29 мая 2026

Радикал под видом благотворительности собрал в России миллионы

Суд приговорил ставропольца к 10 годам колонии за финансирование терроризма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам лишения свободы 31-летнего жителя Курского округа Ставропольского края за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
 
Суд установил, что ставрополец является приверженцем радикальных взглядов. В марте 2019 года он под видом благотворительности объявил о сборе денег в соцсети. За полгода ему перечислили 2,7 миллиона рублей, которые он перевел знакомому участнику террористической организации для совершения терактов.
 
Осужденный первые три года проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. Суд конфисковал собранные им средства в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Воронеже осудили двух мужчин за финансирование терроризма. Они получили от 16 до 20 лет за перевод цифровой валюты иностранному государству.

