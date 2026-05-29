Раскрыт неожиданный фактор развития агрессивного вида рака

AJP: Ожирение способствует развитию более опасной формы рака груди

Ожирение может не только повышать риск рака молочной железы, но и способствовать его переходу в более опасную, инвазивную форму. К такому выводу пришли ученые из Университета Оклахомы. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Pathology (AJP).

Исследователи изучили, как ранние формы рака молочной железы превращаются в инвазивные опухоли. У женщин без ожирения этот процесс сопровождался быстрым делением раковых клеток и их способностью проникать в соседние ткани. Однако у пациенток с ожирением ученые обнаружили другой механизм развития заболевания.

Выяснилось, что при ожирении вокруг опухоли формируется более воспаленная среда. В ткани активно привлекаются иммунные клетки, которые, вместо борьбы с раком, помогают ему расти. Кроме того, опухолевые клетки лучше справляются со стрессом и изменяют обмен веществ таким образом, чтобы получать больше энергии для дальнейшего развития.

Авторы также обнаружили, что в процесс вовлекаются не только сами раковые клетки, но и окружающие их ткани. Такое взаимодействие создает благоприятные условия для превращения неинвазивной опухоли в агрессивную форму рака. Кроме того, у женщин с ожирением был выявлен повышенный уровень фермента SULF2, который может играть важную роль в прогрессировании заболевания.

