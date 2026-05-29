17:01, 29 мая 2026

Россия допустила пилотируемые запуски к Луне с Восточного

Иван Потапов
Фото: Роскосмос / РИА Новости

Российские пилотируемые запуски к Луне могут проходить с космодрома Восточный, для этого можно использовать имеющуюся или создаваемую в рамках текущих опытно-конструкторских работ (ОКР) ракетно-космическую технику. Об этом со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 2025 год сообщает ТАСС.

«Пилотируемый комплекс для полета к Луне (ПКК-Л) преимущественно может быть создан на основе существующих или создаваемых в рамках действующих ОКР средств выведения, космических средств и наземной космической инфраструктуры (НКИ) на космодроме Восточный», — говорится в документе.

Там же отмечается, что переход к запуску пилотируемых миссий к Луне с Восточного может стать новым драйвером для консолидации и развития российской ракетно-космической отрасли.

Ранее гендиректор Исследовательского центра имени Мстислава Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что для перспективной российской лунной атомной электростанции планируется создать цифровых двойников.

В апреле заместитель директора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Денис Кутовой заявил, что перед размещением российской базы на Луне необходимо определить оптимальное местоположение объекта.

