Россиянам объяснили правила найма рабочих на даче

Юрист Султанов: Нанимать рабочих на даче не запрещено

Закон не запрещает нанимать людей для работы на загородном участке, если дачу используют по назначению. Правила найма россиянам объяснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT.

Работники могут заниматься ремонтом, строить различные объекты, помогать с уборкой территории, покосом травы, уходом за садом и выполнять другие задачи. «Здесь важно не наличие работника само по себе, а то, для чего фактически используется участок», — подчеркнул эксперт.

По его словам, садовый или огородный участок предназначен для отдыха, садоводства или огородничества для собственных нужд. Владелец нарушает закон только в том случае, если объект становится коммерческим — превращается в склад, мастерскую, автосервис, гостиницу, питомник и прочие заведения, работающие на рынок. В таком случае вопросы возникнут не к самому факту найма работников, а к использованию земли не по назначению.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова напомнила, что выращивать картофель на даче не запрещено, однако его продажа может караться административным штрафом.