15:50, 29 мая 2026

Россиянам объяснили правила найма рабочих на даче

Юрист Султанов: Нанимать рабочих на даче не запрещено
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Закон не запрещает нанимать людей для работы на загородном участке, если дачу используют по назначению. Правила найма россиянам объяснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT.

Работники могут заниматься ремонтом, строить различные объекты, помогать с уборкой территории, покосом травы, уходом за садом и выполнять другие задачи. «Здесь важно не наличие работника само по себе, а то, для чего фактически используется участок», — подчеркнул эксперт.

По его словам, садовый или огородный участок предназначен для отдыха, садоводства или огородничества для собственных нужд. Владелец нарушает закон только в том случае, если объект становится коммерческим — превращается в склад, мастерскую, автосервис, гостиницу, питомник и прочие заведения, работающие на рынок. В таком случае вопросы возникнут не к самому факту найма работников, а к использованию земли не по назначению.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова напомнила, что выращивать картофель на даче не запрещено, однако его продажа может караться административным штрафом.

