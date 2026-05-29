13:36, 29 мая 2026Спорт

Россияне завоевали три золота на соревнованиях по плаванию во Франции

Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
Кирилл Пригода. Фото: Adam Pretty / Getty Images

Российские пловцы выступили под своим флагом в Кане-эн-Руссийоне, Франция. Во второй день французского этапа престижной международной серии Mare Nostrum они завоевали семь медалей. Об этом сообщает в Telegram-канале Олимпийский комитет России.

Трое спортсменов забрали золото: на дистанции 200 метров брасом лидерами среди мужчин стал Кирилл Пригода, а среди женщин — Евгения Чикунова. Третью победу принес Мирон Лифинцев в заплыве на спине на дистанции в 100 метров.

Иван Кожакин забрал серебро, проплав 50 метров брасом. Второе место тем же стилем на дистанции 200 метров занял россиянин Александр Жигалов. На 100 метрах на спине серебро получил Павел Самусенко. Единственную бронзу дня российской команде принес Роман Шевляков на стометровке баттерфляем.

«За два соревновательных дня в Кане-эн-Руссийоне наши пловцы выиграли 12 медалей — 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых», — говорится в сообщении.

В комитете также напомнили, что заключительный этап состоится с 30 по 31 мая в Барселоне. Россию будут представлять Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Иван Кожакин и Олег Костин.

