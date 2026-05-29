Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и, пообщавшись с жителями этой страны, описал их словами «с малых лет учат жадности и меркантильности». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в Америке отсутствуют любые «человеческие отношения», так как в США вся жизнь «упирается исключительно в деньги». Там нет места благородным поступкам, потому что доминирует только жесткий расчет. «Американцы учат своих детей никогда и ничем не делиться ни с кем, потому что каждый в этом мире должен съесть свой пуд соли, а не въезжать в рай на чужом горбу», — отметил россиянин.

Блогер добавил, что подобное отношение прослеживается и в романтическом плане: партнеры должны соответствовать определенным критериям, обладать хорошим образованием и не иметь долгов на кредитных картах. «Все американцы ищут исключительно "беспроблемных" невест: девушек без детей, с наличием гражданства, с жильем и работой. Внешность, кстати, не является главным критерием выбора», — подчеркнул турист.

Ранее Александр рассказал, как покинул США со словами «рад, что не попал в тюрьму». Он путешествовал по разным американским штатам и столкнулся с бюрократическими проблемами.