Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 29 мая 2026Путешествия

Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Zuzha / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на кухне мексиканки и описала свои впечатления словами «это уже что-то на грани катастрофы». Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешествующая по Мексике с партнером россиянка оказалась в гостях у местной пары, которая живет в большом доме и делит обязанности между собой, а не так, как принято в традиционных семьях. Поэтому женщина «не бегает с тряпкой ради идеальной картинки», а гостям было предложено самим позаботиться о себе: готовить на кухне и брать любую еду.

Однако когда приезжая открыла кухонный шкаф, то столкнулась с культурным шоком. «Открываю дверцу и сначала не понимаю, что не так. А потом замечаю движение — мелкие жучки! Ребята, это была целая стая: кто-то ползал по полкам, вылезал из упаковок. Они бегали по всем продуктам, разумеется. Внутри у меня все как-то неприятно сжалось», — объяснила Ершова.

Блогерша отметила, что после этого начала замечать насекомых везде в доме. «Один полз по столу. Другой по пакету с хлебом. А потом я вообще почувствовала, как кто-то ползет по моей руке», — призналась гражданка России.

Девушка и ее бойфренд не стали ничего говорить приютившей их семье, поэтому «просто терпели» неприятное чувство во время общения с мексиканцами и делали вид, что все нормально. «Самое удивительное — такие ситуации у нас случаются крайне редко. Обычно люди, у которых мы бываем, очень стараются, переживают, чтобы нам было комфортно. Но вот этот случай я, наверное, еще долго не забуду», — заключила путешественница.

Ранее Ершова побывала в туалетах Мексики и рассказала о них пикантную правду. Началось все с того, что она купила обычный рулон туалетной бумаги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    Москвичам предрекли осеннюю погоду

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Губернатор раскрыл деталь содержания политзаключенных на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok