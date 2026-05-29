16:20, 29 мая 2026

Россиянкам перечислили пять помогающих выглядеть дорого простых вещей в гардеробе

Модный инфлюэнсер Анита Глосс: Белые джинсы делают образ дороже
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Инфлюэнсер Анита Глосс перечислила россиянкам пять простых вещей белого цвета в гардеробе, которые помогают выглядеть дорого. Пост появился в Telegram-канале «Русская мода», который насчитывает 211 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, такими изделиями являются джинсы и хлопковая юбка макси. Помимо этого, Глосс посоветовала обратить внимание на корсетное платье длины мини и мюли на каблуке. «Визуально удлиняют ноги и подходят ко всему», — пояснила она.

В заключение инфлюэнсер назвала пиджак с косынкой, который делает образ визуально роскошнее. «Белый цвет — это всегда про свежесть и нечто особенное. Сочетаю эти позиции между собой и каждый раз получаю миллион комплиментов», — поделилась Глосс.

Ранее в мае Vogue назвал откровенный тренд на лето. Редакторы заявили, что в грядущем сезоне благодаря модным показам актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов.

