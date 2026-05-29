Российский самолет был поврежден градом и не смог вылететь в Санкт-Петербург

Град повредил самолет авиакомпании «Россия» на стоянке в Минеральных Водах

Пассажирский самолет российской авиакомпании был поврежден градом на стоянке в Минеральных Водах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

28 мая сильный ливень с крупным градом накрыл Ставропольский край — непогода сорвала рейс «России» в Санкт-Петербург. Во время осмотра сотрудники авиагавани обнаружили множественные вмятины на капоте двигателей воздушного судна, поэтому Airbus A320 не смог вылететь в аэропорт назначения.

Авиаперевозчику пришлось заменить борт резервным лайнером. В итоге вылет задержался на девять часов.

