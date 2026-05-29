06:20, 29 мая 2026Россия

Российский военнослужащий в одиночку занял опорный пункт ВСУ

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащий группировки войск «Восток» в одиночку занял опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Воздвиженкой на запорожском направлении и удерживал его. Об этом рассказал заместитель командира отряда «Шторм-1» с позывным Мафан в беседе с РИА Новости.

«У нас зашел один парень, не получилось "двойку" завести. Один зашел, зачистил троих», — рассказал Мафан.

По его словам, в дальнейшем военнослужащий удерживал опорный пункт и отразил попытку атаки со стороны ВСУ. Командиры и операторы беспилотников контролировали ситуацию, оказывая бойцу необходимую помощь.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин наградил солдата, который больше двух месяца в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении. Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Спустя 68 дней его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.

