РИА Новости: Солдат «Востока» в одиночку занял опорный пункт ВСУ у Воздвижевки

Военнослужащий группировки войск «Восток» в одиночку занял опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Воздвиженкой на запорожском направлении и удерживал его. Об этом рассказал заместитель командира отряда «Шторм-1» с позывным Мафан в беседе с РИА Новости.

«У нас зашел один парень, не получилось "двойку" завести. Один зашел, зачистил троих», — рассказал Мафан.

По его словам, в дальнейшем военнослужащий удерживал опорный пункт и отразил попытку атаки со стороны ВСУ. Командиры и операторы беспилотников контролировали ситуацию, оказывая бойцу необходимую помощь.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин наградил солдата, который больше двух месяца в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении. Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Спустя 68 дней его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.