15:49, 29 мая 2026Культура

Таисию Повалий приговорили к тюремному сроку на Украине

Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Суд на Украине заочно приговорил артистку Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

Певице также запрещено занимать определенные должности сроком на 15 лет. Отмечается, что все имущество Повалий будет конфисковано в доход государства. Артистку обвинили в поддержке Российской Федерации, появлении в российских медиа и участии в концертах для бойцов специальной военной операции.

Известно, что бывшая народная артистка Украины Повалий была лишена всех государственных наград и прав на свои песни. Летом 2024 года она получила гражданство России. В 2025-м Министерство внутренних дел Украины объявило певицу в розыск.

