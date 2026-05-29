Терапевт назвал способ выявить «сердечное обезвоживание»

Терапевт Евдокимов: В жару сердечники могут выявить обезвоживание по предплечью

С наступлением жары людям необходимо потреблять больше воды. Но сердечникам нельзя относиться к увеличению суточной нормы жидкости халатно, поскольку это опасно для их здоровья. Как определяь обезвоживание, чтобы не переборщить с водой, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава РФ Федор Евдокимов.

«Не менее опасна и противоположная ситуация, когда жидкости в клетках и сосудах недостаточно, когда наступает обезвоживание, что приводит к сгущению крови, ухудшению ее текучести и повышенному тромбообразованию со всеми отсюда вытекающими последствиями», — предупредил терапевт.

Явный признак обезвоживания — чувство жажды, но на него ориентироваться не стоит. Евдокимов поясняет, что диуретические средства, которые назначают при сердечных патологиях, могут приводить к появлению жажды. Поэтому самым универсальным сигналом становится снижение тургора кожи.

«Большим и указательным пальцами соберите кожу на предплечье в складку. Только делайте это нежно, чтобы не навредить себе. Если после разжимания пальцев складка исчезает, сглаживается, — то все хорошо. А вот если она осталась или расправляется медленно — это сигнал, что в организме жидкости недостаточно», — рассказал врач.

Людям с сердечными заболеваниями питьевой режим определяет лечащий врач в индивидуальном порядке, так как все зависит от состояния пациента, сопутствующих болезней, принимаемых лекарств и других факторов.

