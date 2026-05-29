14:25, 29 мая 2026

Стали известны подробности скандала с Томом Харди на съемках «Гангстерленда»

Увольнение Тома Харди из сериала «Гангстерленд» за опоздания и конфликты опровергли
Ольга Коровина

Фото: CAP / TFS / Globallookpress.com

Британский актер Том Харди не был уволен из сериала Гая Ричи «Гангстерленд» вопреки распространившимся ранее слухам. Об этом пишет Variety.

Источники издания отметили, что артист все еще может появиться в третьем сезоне проекта. По их словам, в данный момент создатели «творчески прорабатывают возможные варианты развития событий».

Ранее сообщалось, что Харди уволили из сериала на фоне конфликта с исполнительным продюсером. Утверждалось, что актер регулярно опаздывал на съемки второго сезона, вносил многочисленные правки в сценарий и менял реплики персонажей. Источники также заявили, что его поведение вызвало серьезное напряжение внутри команды проекта.

До этого стало известно, что Харди решил прервать карьеру на фоне проблем со здоровьем. По его словам, за последние месяцы он перенес операцию на коленях, также актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва.

