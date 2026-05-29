08:54, 29 мая 2026Россия

В атакованном украинскими БПЛА российском регионе загорелся морской порт

Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Темрюке в Краснодарском крае из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание на территории морского порта. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

По предварительным данным, все произошло в результате падения обломков дронов. Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению привлекли 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России.

В Минобороны рассказали, что в ночь с 28 на 29 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России сотни беспилотников. Атакам подверглись Ярославская Саратовская, Ростовская, Орловская, Владимирская и Тверская области, а также Крым и Краснодарский край. В ведомстве отметили, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

