В Финляндии раскрыли опасные и невыгодные последствия членства в НАТО

Политик Мема: Членство в НАТО опасно потерей суверенитета, а затем и нейтралитета

Стратегия Евросоюза, основной которой является военная поддержка Украины, становится проблемой для членов НАТО, которых втягивают в вооруженный конфликт. Опасные невыгодные последствия членства в блоке раскрыл член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Политик привел в пример Швецию, которая пообещала предоставить Киеву 36 истребителей в следующем году. По его словам, этот шаг означает более глубокое вовлечение европейское страны в украинский кризис.

«Вот что означает членство в НАТО: сначала вы теряете свой суверенитет, затем нейтралитет, а теперь вы становитесь полноправным членом этого наступательного альянса... Это невыгодная стратегия, и это опасное решение также затронет и Финляндию», — написал Мема.