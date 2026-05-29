09:20, 29 мая 2026

В Иране отреагировали на уход авианосцев США из региона

Азизи: Авианосцы США Gerald Ford и Abraham Lincoln покинули Ближний Восток
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) и «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) покинули Ближний Восток после участия в операции против Ирана. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, передает РИА Новости.

«По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Авианосец "Авраам Линкольн" покинул регион, как и "Джеральд Форд", который, как утверждается, ушел под предлогом пожара на борту», — рассказал Азизи.

При этом Азизи назвал происходящее доказательством того, что заявления США о своем статусе сверхдержавы оказались лишь громкими словами.

Ранее сообщалось, что авианосец ВМС США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) может стать плавучей атомной электростанцией (АЭС), способной обеспечить энергоснабжение наземных баз, как это делает российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов».

