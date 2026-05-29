15:07, 29 мая 2026Бывший СССР

В Кремле допустили движение Армении к ЕС с одним условием

Песков: Армения может двигаться в сторону ЕС за свой счет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Армения может двигаться в сторону Европейского Союза, но только за свой счет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Ереван имеет право стремиться к вступлению в Евросоюз, но он не должен использовать для этого средства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Двигаясь в сторону Евросоюза, что является абсолютным суверенным правом Армении, Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. То есть она должна это делать за свой счет», — сказал он.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян на саммите организации заявил, что Армения намерена дальше добросовестно работать в рамках ЕАЭС. Чиновник подчеркнул, что Ереван неоднократно подтверждал свою приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках экономического союза.

