10:32, 29 мая 2026

В Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают интерес Узбекистана к вступлению. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана — это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС. Мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС», — высказался он.

По словам политика, расширение состава участников и членство Ташкента в Союзе — взаимовыгодный процесс.

На этой неделе ЕАЭС все чаще появляется в контексте российско-армянских отношений, которые с начала 2026 года претерпевают кризис. Это происходит на фоне сближения Армении с Европейским союзом (ЕС). После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с ЕС. Россия же не раз обращалась к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.

