Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 29 мая 2026Россия

В России объяснили рост числа атак ВСУ на гражданские объекты

Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ чаще наносят удары по объектам без военного назначения
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Рост числа атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты России связан со сложностью нанесения ударов по военной инфраструктуре. Так увеличение количества атакованных мирных жителей объяснил военный эксперт Борис Джерелиевский, его слова приводит портал NN.RU.

«Территория нашей страны большая, и поэтому основная система ПВО все-таки не рубежная, а объектовая. То есть вокруг конкретных объектов выстраиваются системы защиты. И поэтому все чаще противник наносит удары по тем объектам, которые не имеют военного значения», — заявил специалист.

Он отметил, что у Киева увеличивается число дальнобойных ракет, которые ему поставляет Запад — из-за этого количество атак ВСУ на отдаленные от границы российские регионы также может возрасти.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Украина атакует города, которые расположены в глубине России, чтобы доказать себе свое величие. По его словам, Российская армия не оставит без ответа удары по гражданским объектам и мирным жителям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

    В России родители попались на продаже педофилам интимных фото своих же детей

    Зависимость России от армянских овощей и ягод оценили

    Трамп рассказал про нехорошую жену «сонного Джо» и похвастался

    Российские танкисты применили самодельный КАЗ для защиты от дронов

    В Литве захотели получить ядерное орудие

    Названы опасные последствия картофельной монодиеты

    В России предложили ввести новый дорожный знак

    Австрия вызвала посла России в связи с инцидентом с дронами в Румынии

    Доктор Мясников перенес операцию и выпил стакан пива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok