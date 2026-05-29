В России объяснили рост числа атак ВСУ на гражданские объекты

Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ чаще наносят удары по объектам без военного назначения

Рост числа атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты России связан со сложностью нанесения ударов по военной инфраструктуре. Так увеличение количества атакованных мирных жителей объяснил военный эксперт Борис Джерелиевский, его слова приводит портал NN.RU.

«Территория нашей страны большая, и поэтому основная система ПВО все-таки не рубежная, а объектовая. То есть вокруг конкретных объектов выстраиваются системы защиты. И поэтому все чаще противник наносит удары по тем объектам, которые не имеют военного значения», — заявил специалист.

Он отметил, что у Киева увеличивается число дальнобойных ракет, которые ему поставляет Запад — из-за этого количество атак ВСУ на отдаленные от границы российские регионы также может возрасти.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Украина атакует города, которые расположены в глубине России, чтобы доказать себе свое величие. По его словам, Российская армия не оставит без ответа удары по гражданским объектам и мирным жителям.