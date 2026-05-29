Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о цели ударов ВСУ по Волгограду и другим городам в глубине страны

Сенатор Карасин: Атаками на города в глубине РФ Киев пытается доказать себе свое величие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / РИА Новости

Атаками на города в глубине России Киев пытается доказать себе свое величие, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так о цели удара по Волгограду сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они пытаются доказать самим себе, что они очень сильные, настойчивые, убежденные в своей правоте люди. Фашистские режимы обычно бьют по гражданским целям, по детям, доказывая свое величие самим себе. Это и происходит, к сожалению», — прокомментировал Карасин.

Сенатор добавил, что Россия не оставит без ответа удары по гражданским объектам и мирным жителям.

«Мы будем на это жестко отвечать и в военном смысле, и в международно-правовом», — заключил он.

В пятницу, 29 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после ночного удара ВСУ в Волжском загорелись объекты промышленности. Жертвами атаки стали два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В Петербурге предложили прописаться в туалете

    Родные Заворотнюк опубликовали трогательный пост в годовщину смерти актрисы

    Российские военные взяли Лесное

    В России ответили на обвинения Румынии из-за падения дрона на жилой дом

    Hongqi объявил цены на люксовый Guoya для очень богатых россиян

    Силовик оказался на капоте россиянина

    Вдова бойца СВО заявила о пытавших и державших ее на цепи сотрудниках ребцентра

    В России высказались о цели ударов ВСУ по Волгограду и другим городам в глубине страны

    Радикал под видом благотворительности собрал в России миллионы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok