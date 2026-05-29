Возросло число жертв атаки украинских БПЛА в российском регионе

10:50, 29 мая 2026Россия

В Волжском число жертв атаки украинских БПЛА возросло до двух человек
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волжском Волгоградской области число жертв атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возросло до двух человек. Об этом сообщили в администрации города в российском регионе.

Женщина, которую после атаки доставили в больницу, не выжила. Еще одной жертвой стал мужчина, работавший охранником на предприятии химкомплекса, куда угодил дрон. Пострадавшему мужчине медики оказали помощь на месте.

В администрации Волжского отметили, что многоквартирные дома атака БПЛА не затронула. «Экологическая обстановка в норме. Все возгорания были оперативно ликвидированы», — указали в посте.

В пятницу, 29 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в Волжском объекты промышленности загорелись после украинского удара. А в Волгограде после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили повреждения в детском саду № 357 на улице Вершинина в Краснооктябрьском районе.

