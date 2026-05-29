Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
13:20, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России раскрыли требования к переговорщикам по Украине

Сенатор Карасин заявил, что нагнетатели русофобии не должны участвовать в переговорах
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия готова к переговорам по Украине, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы готовы к переговорам. Но только самое главное, чтобы в переговорах принимали участие, во-первых, не такие одиозные личности, которые на протяжении последних лет нагнетали русофобию публично и потом сядут за стол с нашими представителями. Должны быть какие-то приемлемые, уважаемые у себя в стране и в международных инстанциях люди, чтобы эти переговоры не были упражнением в пропаганде», — отметил Карасин.

Также сенатор рассказал, что Западная Европа сделала переговоры по Украине одной из модных тем для собственной полемики.

«Там кому не лень выступают, кто уже запятнали себя откровенной русофобией. Поэтому, конечно, такие партнеры по переговорам не подходят. Надо выбирать кого-то, кто думает в конструктивном ключе, способен к гибкости, к проявлению политической воли. Ждем таких. У нас переговорная команда готова и готова к серьезному диалогу», — заключил он.

Ранее в Кремле заявили, что Европейский союз является стороной конфликта, поставляя Украине оружие, поэтому представители объединения не могут быть посредниками в возможных переговорах по урегулированию кризиса. Там также отметили, что решать проблемы при отсутствии диалога невозможно.

