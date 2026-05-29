В России снимут с продажи десятки миллионов бутылок минералки из Армении

Роспотребнадзор поручил оператору госсистемы маркировки «Честный знак» приостановить продажу 64,5 миллиона единиц минеральной воды «Джермук». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
Снятие с продажи десятков миллионов бутылок минералки бренда из Армении вновь объяснили нарушениями производителем требований о техническом регулировании — в продукции выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов, способное привести к заблуждениям по поводу ее лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.
В конце апреля Роспотребнадзор остановил ввоз и продажу на территории России некоторых партий минеральной воды «Джермук», а на прошлой неделе, распространил соответствующее решение на всю продукцию ЗАО «Джермук Групп».
Спустя несколько дней также стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Шаги предприняли в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.