В России снимут с продажи десятки миллионов бутылок минералки из Армении

Роспотребнадзор поручил приостановить продажу 64,5 миллиона единиц воды «Джермук»

Роспотребнадзор поручил оператору госсистемы маркировки «Честный знак» приостановить продажу 64,5 миллиона единиц минеральной воды «Джермук». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Снятие с продажи десятков миллионов бутылок минералки бренда из Армении вновь объяснили нарушениями производителем требований о техническом регулировании — в продукции выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов, способное привести к заблуждениям по поводу ее лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.

В конце апреля Роспотребнадзор остановил ввоз и продажу на территории России некоторых партий минеральной воды «Джермук», а на прошлой неделе, распространил соответствующее решение на всю продукцию ЗАО «Джермук Групп».

Спустя несколько дней также стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Шаги предприняли в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.