08:54, 29 мая 2026Экономика

В России снимут с продажи десятки миллионов бутылок минералки из Армении

Роспотребнадзор поручил приостановить продажу 64,5 миллиона единиц воды «Джермук»
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Роспотребнадзор поручил оператору госсистемы маркировки «Честный знак» приостановить продажу 64,5 миллиона единиц минеральной воды «Джермук». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Снятие с продажи десятков миллионов бутылок минералки бренда из Армении вновь объяснили нарушениями производителем требований о техническом регулировании — в продукции выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов, способное привести к заблуждениям по поводу ее лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.

В конце апреля Роспотребнадзор остановил ввоз и продажу на территории России некоторых партий минеральной воды «Джермук», а на прошлой неделе, распространил соответствующее решение на всю продукцию ЗАО «Джермук Групп».

Спустя несколько дней также стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Шаги предприняли в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

