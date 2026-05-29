Сенатор Климов: Награждение Зеленского орденом Польши обесценило награду

Предложение президента Польши Кароля Навроцкого отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую государственную награду страны не означает начала «отмены» украинского лидера, поскольку репутации, по которой можно было бы нанести удар, у него нет, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«То, что поляки сдуру вручили ему какой-то орден, — ну вот сдуру пусть теперь из этой ситуации выкручиваются. Он обесценил этот орден, потому что если таким прохвостам дают ордена, значит, цена этому ордену такая же, как те люди, которым они это отдали», — заявил сенатор.

Климов отметил, что Польша вместе с другими странами воюет против России на территории Украины и не собирается менять отношение к Киеву.

Они же не собираются вернуть Украину и Польшу на путь здравомыслия. Видимо, Зеленского терпят еще те, с кем он принимает запрещенные вещества. Не надо из него делать ни великого полководца, ни великого политика. Он просто прохвост Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

По его мнению, самим фактом вручения ордена власти Польши унизили собственный народ, и попытка отозвать награду этого унижения не исправляет.

Ранее сообщалось, что Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

