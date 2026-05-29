Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о попытке президента Польши наказать Зеленского

Сенатор Климов: Награждение Зеленского орденом Польши обесценило награду
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Предложение президента Польши Кароля Навроцкого отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую государственную награду страны не означает начала «отмены» украинского лидера, поскольку репутации, по которой можно было бы нанести удар, у него нет, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«То, что поляки сдуру вручили ему какой-то орден, — ну вот сдуру пусть теперь из этой ситуации выкручиваются. Он обесценил этот орден, потому что если таким прохвостам дают ордена, значит, цена этому ордену такая же, как те люди, которым они это отдали», — заявил сенатор.

Климов отметил, что Польша вместе с другими странами воюет против России на территории Украины и не собирается менять отношение к Киеву.

Они же не собираются вернуть Украину и Польшу на путь здравомыслия. Видимо, Зеленского терпят еще те, с кем он принимает запрещенные вещества. Не надо из него делать ни великого полководца, ни великого политика. Он просто прохвост

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

По его мнению, самим фактом вручения ордена власти Польши унизили собственный народ, и попытка отозвать награду этого унижения не исправляет.

Ранее сообщалось, что Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Армия России нанесла удары по Харьковской области

    В Москве 61-летняя женщина убила мужа

    В Кремле допустили движение Армении к ЕС с одним условием

    Важный партнер России стал активно закупать нефть в Африке и на Ближнем Востоке

    Сообщившего об уходе на СВО героя известных мемов заподозрили в обмане

    Партнеры России одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года

    Траты властей Японии на спасение курса иены оказались рекордными

    Град обрушился на Москву и попал на видео

    Медведев заявил о ежедневном применении европейского оружия против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok