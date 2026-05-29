В российском регионе муж уговорил жену завести ему вторую супругу

12:04, 29 мая 2026

В Ингушетии муж спустя 25 лет брака уговорил жену завести ему вторую супругу
Майя Назарова

В Ингушетии муж спустя 25 лет брака уговорил жену завести ему вторую супругу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В браке за четверть века родились пятеро детей. Супруги в российском регионе также успели построить дом. Однако муж идиллию разрушил и объявил, что по религиозным обычаям имеет право вступить в новые отношения.

Его законная жена не стала противиться этому. В их жизни появилась еще одна женщина. Спустя некоторое время она тоже родила детей.

Несколько лет назад многоженца не стало. После этого выяснилось, что мужчина успел оформить свой второй брак юридически. Он переписал дом и земельный участок на дочь от второго брака. В результате вторая жена с детьми поселились в доме первой супруги.

Последняя не согласилась с этим — она направила иск в суд об оспаривании перехода права собственности на дом и возврате жилья.

Ранее у без вести пропавшего на спецоперации 44-летнего жителя Волгограда нашлись две жены.

