12:35, 29 мая 2026

В российском регионе впервые за 30 лет нашли гнезда редкой птицы

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: правительство Забайкальского края

Орнитологи впервые за 30 лет обнаружили в Забайкалье гнезда редкой птицы ремеза, которые по форме напоминают пуховые варежки. Об этом рассказал известный местный орнитолог Олег Горошко, открытие он сделал в ходе экспедиции на прибрежных территориях рек Ималка и Аргунь, передает издание «Новости Забайкалья».

По словам эксперта, эти птицы-архитекторы создают уникальные конструкции для своих гнезд. Пернатые, весом всего 12,5 грамма и длиной в 10-11 сантиметров, строят искусные дома из растительного и животного пуха.

Такие гнезда отлично справляются с холодами, а их высокое подвешивание над водой защищает потомство птиц от наземных хищников. Исследователь заметил, что встреча с ремезом в суровом забайкальском климате подтверждает отличную адаптивность пернатых к любым условиям.

Ранее в российском регионе нашли «пернатую многоэтажку» из редких птиц. В Амурской области цапли построили для будущих птенцов гнезда почти по всей длине дерева.

