В США опровергли новые заявления иранских СМИ

CENTCOM: США опровергли данные об уничтожении Ираном американского БПЛА

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов опровергло информацию об уничтожении иранскими ВС американского военного беспилотника. Об этом говорится на сайте CENTCOM.

«Ни один самолет США не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на своих местах», — сказано в сообщении.

До этого иранское агентство Tasnim сообщало, что иранские силы ПВО сбили американский БПЛА в небе на юге страны. Также уточнялось, что иранские ВС сбили дрон США в провинции Бушир на юге страны. Об этом в эфире гостелерадио заявлял глава округа Джем Масуд Тангестани.

Соединенные Штаты и Иран начали обмениваться обстрелами несколько дней назад, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью назвал условие возобновления атак на Иран. По его словам, это произойдет при попытке навязать США невыгодные условия сделки. Он подчеркнул, что в этих переговорах все козыри якобы остаются у американской стороны.

До этого стало известно, что переговорные группы США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней.