В США пообещали сделать все для доставки в страну Кастро

07:15, 29 мая 2026Мир

Бланш: США сделают все для экстрадиции Рауля Кастро
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

США сделают все для доставки в страну бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Соединенных Штатов Тодд Бланш в беседе с Fox News.

«Что касается господина Кастро (...) цель в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну... Как мы это сделаем, (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро — это крайний пример… но обычно мы делаем это через экстрадицию», — отметил Бланш.

Он пообещал сделать все возможное для экстрадиции Кастро в США.

Ранее США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Ему предъявлены обвинения в уничтожении воздушных судов и сговоре с целью расправы над гражданами США. Помимо бывшего кубинского лидера, в качестве подозреваемых указаны еще пять человек.

