03:18, 29 мая 2026Мир

В стране ЕС назвали жалким зрелищем выступление Зеленского в Швеции

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказался по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Швеции, отметив, что это было жалкое зрелище.

«Зеленский просит Соединенные Штаты, он умоляет, просит администрацию (президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») Трампа о помощи, хотя еще недавно угрожал Белоруссии. Жалкое зрелище, позорный брифинг», — сказал Христофору.

По словам журналиста, Зеленский устроил настоящую истерику из-за проблем в стране с противовоздушной обороной (ПВО) и отсутствия техники, которая могла бы остановить гиперзвуковые российские ракеты.

Ранее же стало известно, что Владимир Зеленский настойчиво просил США помочь Украине с ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

В свою очередь, одна из стран НАТО открыто отказалась поставлять Киеву оружие и военную технику.

