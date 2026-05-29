Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:55, 29 мая 2026Спорт

В Тбилиси стартовал чемпионат мира по длинным нардам

В Тбилиси стартовал первый в истории чемпионат мира по длинным нардам
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: пресс-служба Международной федерации нард

В Тбилиси стартовал первый в истории чемпионат мира по длинным нардам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Масштабное событие организовано параллельно с Гран-при Грузии по коротким нардам. Церемония открытия прошла в отеле Hualing Hotels & Preference. Под эгидой Международной федерации нард турнир собрал около 500 участников почти из 60 стран, которые будут соревноваться в 12 дисциплинах. Призовой фонд турнира стал одним из крупнейших и составил 500 тысяч долларов.

По словам чемпиона Армении Александра Варданяна, турнир организован на высоком уровне. «Здесь по‑настоящему чувствуешь спортивный дух», — заявил он.

Чемпионка России Юлия Громенкова отметила, что после официального признания нард видом спорта качество турниров улучшилось. Она выразила уверенность, что чемпионат мира в Тбилиси станет ориентиром для будущих мировых первенств.

Нарды развивают логику и стратегическое мышление. Плюс это математика, которая может пригодиться в жизни.

Юлия Громенкова

Международная федерация нард была создана два года назад. Ее возглавляет Умар Кремлев. Турнир в Тбилиси он назвал одним из самых масштабных в истории этого вида спорта.

Длинные нарды — одна из спортивных дисциплин, признанная видом спорта в ряде стран. Игра ведется на доске с 24 пунктами, у каждого игрока по 15 камней (фишек); цель — первым вывести все свои камни с доски, передвигая их по выпавшим на зарах (кубиках) значениям и следуя строгим правилам блокировки и атаки соперника. В длинных нардах сильнее выражены элементы стратегии, чем в коротких версиях игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Названа причина закрытия российской сети отелей перед сезоном отпусков

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok