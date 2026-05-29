Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:39, 29 мая 2026Путешествия

Вагон пассажирского поезда загорелся в Петрозаводске

ОЖД: Загорелось внешнее оборудование вагона поезда № 803 Петрозаводск — Петербург
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Утром 29 мая на станции Петрозаводск при подаче пассажирского поезда № 803 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург под посадку загорелось внешнее оборудование вагона. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд пришлось вывести с платформы. Возгорание удалось устранить примерно за 45 минут. Причины пожара — пока неизвестны.

«Для отправки пассажиров производится замена состава. Прогнозируется задержка отправления поезда более двух часов», — добавили в ОЖД.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее 17-летнего жителя Омска суд приговорил к 6,5 года лишения свободы за поджог батарейного шкафа на участке между станциями Левобережный и Омск-Северный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    В Иране отреагировали на уход авианосцев США из региона

    Москвичам предрекли осеннюю погоду

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok