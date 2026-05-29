Вагон пассажирского поезда загорелся в Петрозаводске

ОЖД: Загорелось внешнее оборудование вагона поезда № 803 Петрозаводск — Петербург

Утром 29 мая на станции Петрозаводск при подаче пассажирского поезда № 803 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург под посадку загорелось внешнее оборудование вагона. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд пришлось вывести с платформы. Возгорание удалось устранить примерно за 45 минут. Причины пожара — пока неизвестны.

«Для отправки пассажиров производится замена состава. Прогнозируется задержка отправления поезда более двух часов», — добавили в ОЖД.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее 17-летнего жителя Омска суд приговорил к 6,5 года лишения свободы за поджог батарейного шкафа на участке между станциями Левобережный и Омск-Северный.