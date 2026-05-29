Вероятность возвращения Трампа к украинскому вопросу после соглашения с Ираном оценили

Политолог Блохин: Трамп вернется к украинскому вопросу из-за медийной составляющей

Президент США Дональд Трамп вернется на украинский трек, когда будет закрыта иранская проблема и утрясутся все вопросы, связанные с этим направлением, полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Вероятность продолжения трехсторонних переговоров он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон очень близок к подписанию меморандума о взаимопонимании с Ираном. По его словам, сторонами достигнут значительный прогресс и они спорят только «по поводу пары языковых моментов».

Особого желания возвращаться к украинскому вопросу у Трампа сейчас нет, отметил Блохин. И госсекретарь Марко Рубио, и тот же Вэнс несколько раз говорили, что они уже устали от Украины, потому что на урегулирование на этом направлении было потрачено колоссальное количество сил, времени, энергии, но усилия так и не вылились ни в заключение сделки по редкоземельным металлам, ни в заключение сделки с Россией, а Трамп так и не стал главным миротворцем Европы, пояснил политолог.

«Поэтому не особо-то сейчас это интересно. Будет интересно, конечно, если там у него не будет никаких особых происходить событий — тогда они могут свернуться. Средства массовой информации всего мира и так к Украине прикованы, а тут снова Трамп будет пытаться все это дело урегулировать, и это так или иначе будет освещаться. То есть он может даже по таким медийным вещам вернуться к этому урегулированию, но опять-таки не решить его, потому что сейчас особо-то ни Украина, ни Европа этого мирного урегулирования не хотят, никаких переговоров не хотят. Поэтому понятно, что он может вернуться, но успех не гарантирован», — высказался эксперт.

До этого газета The New York Times писала со ссылкой на высокопоставленные источники, что мирное соглашение Ирана и США уже лежит на столе.

