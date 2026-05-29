Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:04, 29 мая 2026Интернет и СМИ

«ВКонтакте» представила проекты ко Дню защиты детей

VK представила благотворительные проекты ко Дню защиты детей
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМеждународный день защиты детей

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«ВКонтакте» представила серию просветительских, социальных и развлекательных проектов ко Дню защиты детей, с которыми можно будет ознакомиться во время Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых». Подробностями с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе соцсети.

С 30 мая по 1 июня в Москве на ВДНХ будет работать мультиформатное пространство VK: гости смогут познакомиться с сервисами для детей и родителей — МАХ, VK Видео, Сферум, VK Образование, платформа Умскул, Учи.ру, Тетрика и Skillbox.

«Гостей ждут мастер-классы, интерактивы и призы. Выполнить задания фестиваля можно через мини-приложение «Квестик» в мессенджере МАХ», — рассказали в пресс-службе.

Посетители зоны VK Образования смогут погрузиться в задачи современных digital-специалистов в мини-приложении «Тест-драйв IT-профессий». В зоне Умскул можно будет поучаствовать в викторине по школьной программе, а на площадке Учи.ру — в интерактивной игре для детей и родителей.

Также VK запустила благотворительный проект «Добрая продленка». 28 мая на VK Play Арене состоялся благотворительный онлайн-стрим с популярными артистами, блогерами и стримерами — собранные во время трансляции средства направят на создание компьютерного класса с Российской детской клинической больнице, еще часть пожертвований уйдет на помощь благотворительным фондам.

Кроме того, 1 июня состоится открытие выставки-продажи детских работ о технологиях и цифровой среде, выйдет альбом с песнями Александра Зацепина и лимитированная коллекция мерча с рисунками подопечных фонда, помогающего людям с аутизмом.

В Одноклассниках выйдет выпуск шоу «Народное интервью» с Хрюшей и Степашкой. Также VK Музыка специально для издания НЭН собрала десять аудиокниг и подкастов из раздела «Детям», чтобы помочь мамам и папам.

Ранее VK обновила алгоритмы для авторов «ВКонтакте».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    Возлюбленная Дурова раскрыла желаемые роскошные подарки

    33-летний мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе

    В США обрадовались получению Украиной «лучшего истребителя» против России

    Москвичам рассказали о погоде в начале лета

    Заблудившуюся в лесу россиянку спасли с помощью дрона

    Путин призвал к одному действию в рамках СВО

    Тревел-блогерша описала жизнь на заповедном острове в России фразой «70 человек и волки»

    Дробыш сделал предостережение SHAMAN из-за клипа с «поющими иноагентами»

    Путин обвинил Запад в поставках Украине дронов для ударов по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok