«ВКонтакте» представила проекты ко Дню защиты детей

VK представила благотворительные проекты ко Дню защиты детей

«ВКонтакте» представила серию просветительских, социальных и развлекательных проектов ко Дню защиты детей, с которыми можно будет ознакомиться во время Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых». Подробностями с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе соцсети.

С 30 мая по 1 июня в Москве на ВДНХ будет работать мультиформатное пространство VK: гости смогут познакомиться с сервисами для детей и родителей — МАХ, VK Видео, Сферум, VK Образование, платформа Умскул, Учи.ру, Тетрика и Skillbox.

«Гостей ждут мастер-классы, интерактивы и призы. Выполнить задания фестиваля можно через мини-приложение «Квестик» в мессенджере МАХ», — рассказали в пресс-службе.

Посетители зоны VK Образования смогут погрузиться в задачи современных digital-специалистов в мини-приложении «Тест-драйв IT-профессий». В зоне Умскул можно будет поучаствовать в викторине по школьной программе, а на площадке Учи.ру — в интерактивной игре для детей и родителей.

Также VK запустила благотворительный проект «Добрая продленка». 28 мая на VK Play Арене состоялся благотворительный онлайн-стрим с популярными артистами, блогерами и стримерами — собранные во время трансляции средства направят на создание компьютерного класса с Российской детской клинической больнице, еще часть пожертвований уйдет на помощь благотворительным фондам.

Кроме того, 1 июня состоится открытие выставки-продажи детских работ о технологиях и цифровой среде, выйдет альбом с песнями Александра Зацепина и лимитированная коллекция мерча с рисунками подопечных фонда, помогающего людям с аутизмом.

В Одноклассниках выйдет выпуск шоу «Народное интервью» с Хрюшей и Степашкой. Также VK Музыка специально для издания НЭН собрала десять аудиокниг и подкастов из раздела «Детям», чтобы помочь мамам и папам.

