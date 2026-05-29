Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 29 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам предложили варианты замены вредных продуктов полезными

Диетолог Макиша заявила, что творог с ягодами полезнее сладких йогуртов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: KamranAydinov / Magnific

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, чем можно заменить вредные продукты тем, кто желает похудеть. Полезные альтернативы она раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Вместо сока и сладостей Макиша посоветовала употреблять фрукты и сухофрукты. «Мясные полуфабрикаты, конечно, лучше заменить на натуральные [продукты] — птицу, рыбу, потому что и жирность будет ниже, и вы будете понимать, что вы едите», — также заявила она.

Помимо этого, диетолог предупредила о вреде йогуртов со сладкими добавками из-за большого количества сахара. «Лучше использовать натуральные ягоды. То есть берете греческий йогурт или обычный творог и добавляете туда ягоды», — посоветовала Макиша. Также она порекомендовала отказаться от белого хлеба — его лучше заменить на цельнозерновой.

Ранее Макиша в программе «О самом главном» перечислила продукты, которые следует употреблять для профилактики инфарктов и инсультов. К ним специалистка, в частности, отнесла чечевицу и авокадо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Названа причина закрытия российской сети отелей перед сезоном отпусков

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok