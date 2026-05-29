Россиянам предложили варианты замены вредных продуктов полезными

Диетолог Макиша заявила, что творог с ягодами полезнее сладких йогуртов

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, чем можно заменить вредные продукты тем, кто желает похудеть. Полезные альтернативы она раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Вместо сока и сладостей Макиша посоветовала употреблять фрукты и сухофрукты. «Мясные полуфабрикаты, конечно, лучше заменить на натуральные [продукты] — птицу, рыбу, потому что и жирность будет ниже, и вы будете понимать, что вы едите», — также заявила она.

Помимо этого, диетолог предупредила о вреде йогуртов со сладкими добавками из-за большого количества сахара. «Лучше использовать натуральные ягоды. То есть берете греческий йогурт или обычный творог и добавляете туда ягоды», — посоветовала Макиша. Также она порекомендовала отказаться от белого хлеба — его лучше заменить на цельнозерновой.

Ранее Макиша в программе «О самом главном» перечислила продукты, которые следует употреблять для профилактики инфарктов и инсультов. К ним специалистка, в частности, отнесла чечевицу и авокадо.