14:34, 29 мая 2026

Женщинам в менопаузе подсказали простые способы улучшить память

Эндокринолог Павлова: На работу мозга могут влиять женские половые гормоны
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что после менопаузы у женщин может снижаться память и концентрация внимания. Простые способы улучшить работу мозга в этот период жизни она подсказала в своем Telegram-канале.

Павлова рассказала, что в менопаузе снижается уровень эстрогенов, влияющих не только на репродуктивную систему, но и на работу мозга. По ее словам, исследования выявили, что дефицит женских половых гормонов может быть связан со снижением плотности серого вещества в зонах, отвечающих за внимание и рабочую память.

Кроме того, когнитивные функции ухудшаются из-за проблем со сном. Бессонница и приливы могут вызывать так называемый «мозговой туман», из-за которого человеку становится сложнее сосредоточиться и запоминать информацию. «Мозг не "ломается", он адаптируется к новым условиям», — подчеркнула Павлова.

Врач отметила, что подобные изменения не считаются признаком деменции и со временем проходят. Для поддержки памяти врач рекомендовала соблюдать режим сна, сохранять физическую активность и при необходимости обсуждать с врачом возможность гормональной терапии.

Ранее врач-онколог Иржи Кубеш рассказал, что многие люди не обращают внимания на то, что просыпаются мокрыми от пота. Тем временем, по его словам, это может быть симптомом некоторых видов рака.

