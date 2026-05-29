Россиянку задержали по делу о двух изрезанных мужчинах

Подозреваемую в убийстве двух жителей Приморья в 2013 году задержали

Подозреваемую в расправе над двумя мужчинами в Приморье в 2013 году задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в июне 2013 года в Уссурийске потерпевшие пили спиртное в компании девушки и у них произошел конфликт. Тогда задержанная схватили нож и не менее 12 раз ударила им по голове и телу сначала одного мужчину, а затем 20 раз — другого. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, девушке удалось ввести следствие в заблуждение. Однако спустя годы появились новые обстоятельства, которые указали на ее причастность.

