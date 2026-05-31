Последний день весны во всем мире посвящен борьбе с курением — от сигарет и табака стоит отказаться хотя бы на сутки. В России 31 мая поздравляют с профессиональным праздником адвокатов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 мая в России и мире, а также кто из знаменитых людей празднует день рождения.

Праздники в России

День российской адвокатуры

У российских юристов есть общий праздник 3 декабря, но у разных специальностей свои неофициальные дни. День российской адвокатуры учредили в 2005 году на Всероссийском съезде адвокатов в Москве. Дата приурочена к годовщине принятия федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 31 мая

День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ;

День дырки от бублика.

Праздники в мире

Всемирный день без табака

Фото: Unsplash

Этот праздник появился в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ предупреждает, что табачная эпидемия — одна из самых опасных угроз человечеству за всю историю.

Более 8 000 000 людей ежегодно погибают от болезней, связанных с курением

Причем 1,3 миллиона из них — пассивные курильщики.

Международный день блондинов и блондинок

Фото: Unsplash

Праздник может показаться шуточным, однако он несет важную социальную миссию. День блондинок придумали юристки со светлыми волосами, устав от сексизма среди коллег и стереотипов относительно интеллекта блондинок. Праздник не является официальным, однако его все равно широко отмечают по всему миру.

Кстати, натуральный блонд встречается редко: обладателями таких волос можно назвать лишь 1,8 процента взрослого населения мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 мая

День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане;

Всемирный день попугаев;

День рождения велосипедного спорта.

Какой церковный праздник 31 мая

Троица

В 2026 году на 31 мая приходится двунадесятый праздник православной церкви — День Святой Троицы, или Пятидесятница (поскольку отмечается спустя 50 дней после Пасхи, Воскресения Христова).

Православные верующие вспоминают на Троицу сошествие Святого Духа на учеников Христа, апостолов. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра... И явились [апостолам] разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать», — говорится в Деяниях святых апостолов.

День Троицы называют днем рождения церкви. Отмечается, что именно благодаря сошествию Святого Духа апостолы смогли проповедовать Евангелие по всему миру. На следующий день после Троицы празднуется День Святого Духа, Духов день.

День памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев

Святые жили в конце III века в Анкире. Феодот содержал гостиницу, был женат. Будучи глубоко верующим человеком, своими беседами он приводил к Богу язычников и грешников. Предание гласит, что Феодот мог исцелять болезни возложением на них своих рук.

В годы преследования христиан Феодот помогал братьям и сестрам по вере: прятал их в гостинице, приносил еду в тюрьмы, погребал тех, кого замучили. В то время в руки гонителей попали семь дев, старшая из которых — Текуса — приходилась теткой Феодоту. Вместе с Фаиной, Еврафией, Матроной, Александрой, Клавдией и Иулией Текуса пережила мучения и осквернение, после чего их утопили в озере. Феодот достал тела мучениц и похоронил, за что его схватили и отсекли голову.

На Руси святого называли Федотом Овсяником. По тому, как деревья распустили листья, судили об урожае овса.

Какие еще церковные праздники отмечают 31 мая

День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов;

День памяти архимандрита Макария Алтайского;

День памяти мучеников Ираклия, Павлина и Венедима.

Приметы на 31 мая

Летает много птиц — к солнечной погоде и теплу;

Вороны каркают — к дождю;

Незамужняя девушка не должна проводить день одна, иначе не выйдет замуж;

Оборачиваться, когда зовут на улице — к беде;

Новое дело, начатое 31 мая, не увенчается успехом.

Кто родился 31 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Настоящее имя певицы — Наталия Порывай. Широко прославилась в 90-е годы благодаря хитам «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Дельфин и Русалка» и другим песням.

Автором многих популярных композиций был муж Наташи Королевой, композитор Игорь Николаев. Супруги прожили вместе около 10 лет, однако в 2003 году Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Клинт Иствуд — пожалуй, самый известный актер фильмов о Диком Западе и секс-символ 1970-х, прославился ролями в фильмах «Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов» и «Непрощеный». За годы карьеры Иствуд неоднократно становился лауреатом премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Кто еще родился 31 мая