Арестован пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку в российском городе мужчина

В Тюмени арестовали пытавшегося изнасиловать пятилетнюю девочку мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ему предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Мужчина пробудет в СИЗО до 28 июля.

Ранее стало известно, что 31-летний мужчина затащил пятилетнюю девочку в подъезд с детской площадки. Ребенка удалось спасти 31-летней очевидице. По словам женщины, она ехала к матери и случайно свернула во двор. Там маленькие дети кричали о мужчине, который забрал девочку.

Соседи арестованного рассказывали, что мужчина отказывался открывать полицейским дверь и им пришлось применить меры, чтобы его задержать. По их наблюдениям, он жил один и пил.