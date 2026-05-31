Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 31 мая 2026Экономика

В России отреагировали на сообщение о планах ЕС заморозить потолок цен на нефть

Глава РФПИ Дмитриев: Энергокризис вынуждает власти Евросоюза быть реалистами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сообщение о планах властей Евросоюза (ЕС) временно заморозить потолок цен на российскую нефть свидетельствует о постепенном превращении европейских чиновников в реалистов на фоне разгорающегося в регионе энергетического кризиса. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Нынешний энергокризис в европейских странах, напомнил он, стал усиливаться на фоне масштабных перебоев в поставках основных видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за перекрытия Ираном и США Ормузского пролива. На этом фоне экспорт нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива из охваченного войной региона в Евросоюз (ЕС) стал стремительно падать.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

В результате затраты ЕС на импорт энергоносителей резко выросли. Стремление местных властей заморозить потолок цен на российскую нефть, отметил Дмитриев, говорит о желании европейских чиновников «начать исправлять ошибки прошлого». «Европе нужна Россия для выживания», — констатировал он.

Ранее о планах властей ЕС заморозить потолок цен на российскую нефть сообщило агентство Bloomberg. Действующая планка установлена на уровне 44,1 доллара за баррель. Согласно данным источников, европейские чиновники в настоящее время изучают возможность временной отмены динамического механизма формирования предельно допустимой стоимости сырья из РФ. Собеседники агентства отметили, что подобные дискуссии начались на фоне затягивания войны в Иране и трудностей с доставкой ближневосточных энергоресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший американский астронавт приехал в Одессу и назвал российских космонавтов ворами. В Москве поспешили ответить

    Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС

    В Грузии основателя аналога «Бессмертного полка» задержали по обвинению в шпионаже

    Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции

    Гимнастка Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы

    Раскрыт возраст повышения риска сердечного приступа

    Праздник смеха и радости в честь Лабубу в России отменили из-за беспилотной опасности

    Франция запросила экстренное заседание СБ ООН

    Полковник раскрыл положение ВС России на последней линии обороны ВСУ в Запорожье

    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok