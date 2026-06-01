25 лет назад вооруженный до зубов принц расправился с монархом и королевской семьей. Его мотивы так и остались загадкой

25 лет назад принц Непала убил родителей и 7 родственников во дворце в Катманду

1 июня 2001 года, ровно 25 лет назад, непальский принц Дипендра расправился с девятью родственниками в королевской резиденции Нараянхити в Катманду. Эта трагедия потрясла страну и навсегда изменила ее будущее. «Лента.ру» рассказывает об этом загадочном преступлении.

Дипендра открыл огонь по родным во время званого ужина

С момента преступления прошла четверть века, но многие его обстоятельства так и остались загадкой. 1 июня 2001 года королевская семья Непала собралась на званый ужин в особняке Трибхуван Садан на территории дворца. Король Бирендра, королева Айшвария, трое их детей и другие родственники расположились в просторном бильярдном зале. Проводил их туда принц Дипендра.

Дальше показания выживших разнятся. По одной версии, сын короля находился под воздействием наркотиков, и его попросили уйти в свои апартаменты. По другой, отец приказал Дипендре покинуть семейный ужин потому, что принц был пьян. Двоюродный брат убийцы принц Парас заявил, что между Дипендрой и родителями произошла ссора из-за того, что они отказывались благословить брак с его возлюбленной Девьяни.

Как бы то ни было, через некоторое время обиженный принц явился в бильярдный зал в военной форме, вооруженный пистолетом-пулеметом Heckler & Koch MP5 и винтовкой Colt M4 Commando, и открыл огонь по собравшимся. Жертвами стрельбы стали король Бирендра, королева Айшвария, принц Нираджан, принцесса Шрути (младшие брат и сестра Дипендре), брат и три сестры монарха и муж одной из них. Кроме того, погиб замначальника королевской охраны.

Принц Дипендра в 2001 году Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

После этого принц-убийца попытался совершить суицид, но выжил и в коматозном состоянии оказался на больничной койке. Более того, после своего жуткого поступка тяжело раненый Дипендре оказался единственным прямым наследником престола и превратился в короля, но только на три дня. 4 июня его не стало.

После расстрела появилось множество теорий заговора

Официальное расследование, в ходе которого было допрошено более сотни свидетелей, так и не раскрыло мотивов принца. По одной из самых распространенных версий, Дипендре находился в ссоре с родителями, потому что хотел жениться на Девьяни Ране. Они были против, так как женщина якобы происходила из низшей индийской касты, но при этом ее родители были значительно богаче королевской семьи.

Кроме того, Дипендре злоупотреблял спиртным, а также, как считается, принимал запрещенные вещества. В частности, в 1999 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал оружием патрульным, которые остановили его на дороге за превышение скорости. Именно пагубные пристрастия принца называли причиной случившегося.

Сразу же появилось множество теорий заговора. Поговаривали, что все подстроил брат короля принц Гьянендра, ставший последним правителем Непала после смерти Дипендре. У него почти не было шансов взойти на престол, и он якобы придумал план массового убийства. Самого принца во дворце не было, а его супруга и сын Парас отделались ранениями. Именно Парас позже настаивал, что между Дипендре и королем перед стрельбой произошла ссора. Также утверждалось, что принц Парас вывел из строя аппарат ИВЛ Дипендре в больнице.

Король Гьянендра Фото: Supri SUPRI / Reuters

Некоторые сотрудники дворца заявили, что видели там нескольких людей в масках Дипендре. Некоторых членов королевской семьи якобы нашли без признаков жизни в разных частях дворца, а не в бильярдном зале. Председатель Объединенной коммунистической партии Непала утверждал, что расправа была организована спецслужбами Индии или ЦРУ.

Стрельба в Катманду, восшествие на престол непопулярного принца Гьянендры, множество противоречивых версий случившегося, который муссировались в СМИ, усугубили политический кризис в стране, где уже семь лет шла гражданская война между правительственными войсками и маоистской Коммунистической партией Непала.

Через семь лет после нападения монархию в Непале упразднили

Считается, что преступление принца стало одним из ключевых в цепочке событий, которые в итоге привели к падению непальской монархии. Доверие народа к королевской семье обрушилось. Король Бирендра и принц Дипендре пользовались уважением подданных. Гьянендру и кронпринца Параса не любили.

Многочисленные слухи о том, что они причастных к расправе над родственниками, уронили их рейтинги еще ниже. Власть короля трещала по швам. В 2005 году Гьянендра совершил государственный переворот, распустив парламент и установив режим личного правления. Все эти события сопровождались многочисленными акциями протеста по всей стране и кровавыми стычками между маоистами и правительственными войсками.

Протестующие требовали введения парламентской республики. После расстрела демонстрации в Катманду в апреле 2006-го стало ясно, что монархии пришел конец. 21 апреля король Гьянендра заявил, что готов передать власть временному правительству. В июле парламент запретил ему накладывать вето на законопроекты. В январе 2007 года короля лишили верховной власти, а Непал стал парламентской республикой.

Протесты в Непале Фото: Sondeep Shankar / Getty Images

Что именно случилось 1 июня 2001 года во дворце Нараянхити в Катманду так никто точно и не знает. Это до сих пор одна из самых обсуждаемых тем в стране, хотя монархии там нет уже почти 20 лет. Как бы то ни было, стрельба во дворце стала началом конца власти королевской семьи Непала, правившей ровно 240 лет.

