ВЦИОМ: Уровень безработицы в марте в России сохранил минимальные значения почти за 35 лет

Уровень за первый весенний месяц оценивался в 2,2 процента, тогда как естественный уровень безработицы оценивается в 4-5 процента. Индекс же в марте составил -45 пунктов.

По данным центра, у 76 процентов россиян в окружении нет знакомых, потерявших работу в последний месяц (или они не знают таких). Чаще о потере работы в окружении сообщают люди с плохим материальным положением и жители мегаполисов.

ВЦИОМ также добавил, что на фоне европейских стран Россия стала лидером по низкому уровню безработицы, опережая также США (4,3 процента) и Китай (5,2 процента).

В мае Еврокомиссия опубликовала подсчет, согласно которому в 2027 году безработица в РФ вырастет лишь до 2,4 процента.