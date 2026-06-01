В Волгограде открыли кампус «Школы 21» для обучения цифровым технологиям

Более тысячи человек прошли отбор в волгоградский кампус «Школы 21»

В центре Волгограда открыт кампус «Школы 21», где каждый житель региона может бесплатно получить навыки в сфере IT и стать цифровым инженером. Более одной тысячи человек уже прошли отборочные испытания, 130 проходят основное обучение. Образовательный проект реализуется в регионе по поручению президента России.

В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В новом кампусе "Школы 21" в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация. Когда все испытания пройдены — результат говорит сам за себя: 100 процентов наших выпускников трудоустроены, их "разбирают" еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее», — сказал Герман Греф.

В четвертом «бассейне» (интенсивном отборе) приняли участие 219 человек. Средний возраст участников составил 28 лет, 39 процентов из них — девушки. 90 процентов участников — волгоградцы. Следующий «бассейн» начнется 20 июля 2026 года. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрали более 40 процентов участников.

Среди учащихся — действующий адвокат Александр Полянский, который решил получить новую профессию в области кибербезопасности.

«В первые полчаса "бассейна" в кампусе было очень сложно, и я всерьез думал уйти. Но упрямство взяло верх, и я научился совмещать жесткие дедлайны с судебными заседаниями. Главное, что дает школа, — это среда. Здесь ты мгновенно учишься работать в команде, а в будущем мы с единомышленниками планируем создать собственный цифровой продукт», — рассказал Полянский.

Также «бассейн» успешно прошли сестры Косюра, Надежда и Евдокия, которые учатся по направлению Data Scientist (анализ данных). «Самое классное в "Школе 21" — это сообщество. "Бассейн" было тяжело совмещать с работой, но вдвоем проходить все это оказалось намного комфортнее и проще — мы постоянно поддерживали друг друга и вместе двигались по задачам», — отметила Надежда Косюра.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил Сбер за помощь в реализации проекта.

«Если делать что-то, то надо работать с лучшим. На сегодняшний день Сбер — лидер в сфере информационных и цифровых технологий. Сегодня Волгоградская область делает еще один шаг в создании на территории региона и всего юга России центра по подготовке современных кадров, позволяющего решить самые сложные задачи по направлению цифровой трансформации, которые ставит перед нами президент», — сказал Бочаров.

