Пост об СВО в канале депутата Госдумы оказался результатом взлома

Депутат Гурулев сообщил, что пост об СВО появился в результате взлома Telegram

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram. По его словам, публикация, в которой от его имени критикуются действия России в ходе специальной военной операции (СВО), является провокацией.

Пост в канале депутата был выложен 1 июня. В нем от имени Гурулева заявляется о якобы трудной для Армии РФ ситуации в ходе специальной военной операции и критикуется подход к ее ведению.

В своем официальном профиле в MAX Гурулев в тот же день сообщил, что его Telegram-канал попал в руки злоумышленников. «Друзья, мой аккаунт в Telegram украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации!» — предупредил он. В беседе с RTVI депутат также сообщил, что не имеет отношения к этой публикации.

Помощник Гурулева рассказал журналистам, что злоумышленники завладели аккаунтом депутата еще в мае. «Сейчас в процессе восстановления, там сложно достаточно. Работаем над этим», — добавил представитель парламентария.

Стоит отметить, что злоумышленники и ранее неоднократно пытались приписать Гурулеву провокационные заявления, которых он не делал. Так, распространялось сфабрикованное видео, в котором депутат якобы призывает запретить россиянам посещать курорты. Среди прочего был создан аккаунт в TikTok, в котором публикуются фейковые ролики, где Гурулев якобы критикует действия Российской армии и руководство страны. Помимо того, распространялась запись, в которой Гурулев якобы утверждал о грядущем нападении на России Казахстан — она оказалась подделкой.

В июньской публикации от имени Гурулева приводятся провокационные заявления: в частности, утверждается, что продвижение России в зоне СВО встало, говорится о «кошмаре» на заправках на юге России и возможной мобилизации, а также о том, что дальше «все будет только хуже». Резонансный характер таких заявлений мог быть намеренно выбран в целях дестабилизации в рамках ведения информационной войны.

При этом тезисы о трудной для России ситуации в ходе СВО и возможной мобилизации, озвученные в посте якобы от Гурулева, активно продвигаются Украиной. Это также свидетельствует о том, что пост мог быть вброшен в рамках информационной войны.

О том, что в канале Гурулева был выложен пост с критикой ситуации на СВО, заявили отдельные российские СМИ. При этом большинство изначально или позднее добавили, что депутат сообщил о взломе аккаунта (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».